Casineum am See , Am Corso 17 , 9220 Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Unter dem Motto "Kärntner Kindermalschule trifft Alpe" wird am Sonntag, 21. Mai ab 17 Uhr zu einer Festveranstaltung ins Casineum geladen.



Es gibt viele bunte Bilder zu sehen, Neues über die Arbeit in den Malwerkstätten zu erfahren und vor allem Lisa Stern zu erleben, die als "Stern der Kärntner Kindermalschule" mit Band ihre neuesten Lieder vorstellen wird.



Karten erhalten Sie in der Volksbank Velden und an der Abendkasse.



Preis: EUR 12,- im Vorverkauf und EUR 15,- an der Abendkasse.



Nähere Informationen erhalten Sie per Mail an kaerntnerkindermalschule@gmx.at oder unter 0664/4449241.