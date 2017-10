Kreatives Farbmischen mit Sigi Zellot

AT

Velden am Wörthersee

, Elisabethpromenade , 9220 Velden am Wörthersee AT

Vereinshaus Kunstverein Velden

VELDEN. Erleben Sie am Mittwoch, 18. Oktober, 19-22 Uhr im Kunstverein Velden, Elisabethpromenade, die Lust, dem Tanz der Farben freien Lauf zu lassen und doch in kreativer Weise Einfluss zu nehmen.



Es ist die Inanspruchnahme des Raumes durch die Farben, die mich immer aufs Neue in Faszination versetzt, insbesondere, wenn ich ihnen als Künstler den Weg bahne.



Preis: Mitglieder EUR 12,-; Gäste EUR 20,-



Nähere Informationen & Anmeldung unter 0664/2150766.