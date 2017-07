AT

Velden am Wörthersee

, 9220 Velden am Wörthersee AT

Strandpark Velden , 9220 Velden am Wörthersee AT

VELDEN. Der gemischte Chor Velden präsentiert unter der Leitung von Gudrun Mehringer-Thaler am Sonntag, 30. Juli einen musikalischen Streifzug durch Kärnten unter dem Titel "Singen am See" um 20 Uhr im Strandpark Velden.



Mitwirkende sind u.a. die Landjugend St. Egyden, der Musikverein Velden, der MGV Bärndorf und der gemischte Chor Velden.



Die Moderation übernimmt Horst Pollak.



Eintritt frei.



Ersatztermin bei Schlechtwetter ist Sonntag, 6. August.