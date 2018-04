St. Margarethen Rundweg

23.04.2018, 19:08 Uhr

Nahe Klagenfurt

liegt der Ort Reifnitz am Wörthersee. Es wäre schade, ihn nur auf das jährliche GTI-Treffen zu reduzieren, denn es gibt herrliche Wanderwege und Naturlehrpfadein Reifnitz.So auch derder neben dem Reifnitzerder völlig der Natur überlassen, einiges anund auch mehrere interessantebietet.So sind neben einem, auch die- gut im Wald versteckt- das, eine angenehm kühlende,, sowie dasauf unserem ca.Neben herrlichen Ausblicke ins( Wörthersee, Keutschacher See, Rauschelesee, bietet sich einAm Ende unserer kleinen Wanderung dachten wir wie so oft:und das Gute liegt so nah bei uns!

Wegbeschreibung:Von der Schiffsanlegestelle Reifnitz aus die Wörthersee Süduferstrasse überqueren und den Weg Nr. 7 bis St. Anna. Von dort geht der Weg Nr. 8 vorbei an der Burgruine Reifnitz zur Bergkirche St. Margarethen und weiter auf einem abschüssigen Weg zum Opferstein.Der Opferstein ist eine heidnische Kultstätte bestehend aus einer wuchtigen im Berg aufgerichteten Felsplatte, die auf der Oberseite eine in den Stein gehauene Opferschale von 95 cm Durchmesser aufweist. Rückweg auf dem Weg Nr. 9 bis Reifnitz.