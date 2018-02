Tag der offenen Tür am Birkenhof

VELDEN. Der Tag der offenen Türgibt allen Interessiertendie Möglichkeit, die es jeden Tag am Birkenhof gibt: ein Miterleben all dessen, was tagein, tagaus von unseren KlientInnen geleistet wird.Die Besucherzahl ist stets erfreulich groß. Viele interessierte junge Menschen sind dabei, vielfach begleitet von Eltern, Lehrern oder Begleiter­Innen anderer Einrich­tungen. Auch »Ehemalige« sind darunter.

Im Halbstundentakt sind die Führungen durch die Anlehre- und Wohnbereiche organisiert, die etwa eine Stunde dauern. Besonderes Interesse finden auch der Gartenbereich und die Landwirtschaft mit ihren Tieren.Schließlich lassen sich die Gäste gerne im hauseigenen »Café« vom Hauswirtschafts- und Serviceteam bewirten. Eine gute Gelegenheit um sich über das Gesehene mit den MitarbeiterInnen zu unterhalten und weitere Informationen bei der Ausbildungs- bzw. Wohnbereichsleiterin einzuholen. Nicht selten gibt es BesucherInnen, die gerne länger bleiben würden.Nähere Informationen unter 04274/51790 oder auf www.heimstaette-birkenhof.at