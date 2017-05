Tribut an einen Ausnahmekünstler

VS Köttmannsdorf , Schulweg 2 , 9071 Köttmannsdorf AT

KÖTMMANNSDORF. In Erinnerung an den 2014 verstorbenen Künstler, Klagenfurter Ehrenbürger und Weltstar Udo Jürgens lädt die Pfarre Köttmannsdorf am Samstag, dem 13. Mai, um 17 Uhr zum Benefizkonzert mit der "Udo Tribute Band" in die Volksschule ein. Der Reinerlös kommt der Innensanierung der Pfarrkirche und der Franziskus-Orgelschule zugute.