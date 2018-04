WOCHE Veranstaltungs-Vorschau fürs Wochenende - KW 16

Ausstellung "Klagenfurt 500 - eine Stadt im Bild" wird verlängert19. April 2018 um 10:00 - 18:00Alpen-Adria-Galerie, Theaterplatz 3, 9020, Klagenfurt am WörtherseeFerlacher Theatergruppe präsentiert ein neues Stück20. April 2018 um 20:00Gasthof Plasch, Reßnig 17, 9170, Ferlach"Papermoon" live im Eboardmuseum20. April 2018 um 20:00EBOARDMUSEUM, Florian-Gröger-Straße 20, 9020, Klagenfurt am WörtherseeLatinduo zu Gast in der "Dampflok"20. April 2018 um 20:00Zur Dampflok, Hauptstraße 103, 9201, Krumpendorf"Die Wörtherseer" stellen ihre neue CD vor20. April 2018 um 21:00Tenne Krumpendorf - Das legendärste Tanzlokal am Wörthersee, Hauptstraße 108, 9201, Krumpendorf am WörtherseeCube of Truth; Anonymous for the Voiceless21. April 2018 um 11:00 - 15:00Dreifaltigkeitssäule, Alter Platz, 9020, Klagenfurt am WörtherseePfarre Timenitz feiert das 800-Jahr-Jubiläum21. April 2018 um 17:00Pfarre Timenitz, Großgörtschacher Straße 4, 9064, GroßgörtschachZwei Chöre sorgen für Begeisterung21. April 2018 um 18:00Filialkirche Christkönigskirche, Tarviser Straße 30, 9020, Klagenfurt am WörtherseeKlassisches Konzert im Europahaus21. April 2018 um 19:00Europahaus Klagenfurt, Reitschulgasse 4, 9020, Klagenfurt am Wörthersee„Springtime Songs“ in der Klagenfurter Sezession21. April 2018 um 19:30Klagenfurter Sezession (Künstlervereinigung), Flughafenstraße 8, 9020, Klagenfurt am Wörthersee"Die Wandelbaren" bringen das Publikum zum Lachen21. April 2018 um 19:30Pfarre Kötmmannsdorf, Kirchenstraße 8, 9071, KöttmannsdorfLandjugend lädt zur Partynacht ein21. April 2018 um 21:00Hambrusch, Klopeiner Straße 1, 9131, Grafenstein

schließen X



Ausstellung Barbara Ambrusch-Rapp: "KinderHeimatBox"

20. April 2018 um 18:00

Galerie im Markushof, Italienerstraße 38, 9500, Villach

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-ausstel...



Miss Kärnten Wahl 2018

20. April 2018 um 18:30

Falkensteiner Schlosshotel Velden, Schlosspark 1, 9220, Velden am Wörthersee

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-sonstig...



Von Leiern, Fideln und Pfeifen

20. April 2018 um 19:00

Klosterruine Arnoldstein, Friedhofsallee 2, 9601, Arnoldstein

https://www1.meinbezirk.at/event/villach-land/c-ko...



"Love-Jogging" in Arnoldstein

20. April 2018 um 19:30

Kulturhausgasse, Kulturhausgasse, 9601, Arnoldstein

https://www1.meinbezirk.at/event/villach-land/c-ko...



Konzert für den guten Zweck

20. April 2018 um 19:30

Dorfstraße 9, Dorfstraße 9, 9710, Feffernitz

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-konzert...



Martin Reiter Electric Trio zu Gast in Villach

20. April 2018 um 20:00

Kulturhofkeller, Lederergasse 15, 9500, Villach

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-konzert...



Dudley Taft spielt live im Bluesiana

20. April 2018 um 20:30

Bluesiana Rock Cafe, Franzosenallee 9, 9220, Velden am Wörthersee

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-konzert...



ZWAZWATETT UND NOCKBRASS FOR BENEFIZ

20. April 2018 um 18:30 - 22:00

Evangelische Pfarrkirche Feffernitz, Dorfstraße 9, 9710, Feffernitz

https://www1.meinbezirk.at/event/villach-land/c-ko...



Die Wikinger kommen nach Frög!

21. April 2018 um 11:00

Keltenwelt Frög, Bergweg 22, 9232, Frög

https://www1.meinbezirk.at/event/villach-land/c-br...



1. Pflanzentauschmarkt in St. Egyden

21. April 2018 um 14:00

Sankt Egyden, 9536, Sankt Egyden

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-sonstig...



CHS Fashiondays 2018

21. April 2018 um 18:00

Casino Velden, Am Corso 17, 9220, Velden am Wörthersee

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-sonstig...



Kleingruppen singen in Afritz

21. April 2018 um 19:30

Schulstraße 2, Schulstraße 2, 9542, Afritz am See

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-konzert...



Es heißt "Bella italia" in Feistritz an der Drau

21. April 2018 um 20:00

Feistritz an der Drau, 9710, Feistritz an der Drau

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-konzert...



5. Mountainbike-Nachwuchs-Rennen in Velden

22. April 2018 um 09:30

Strandpark Velden, Seecorso 16-24, 9220, Velden am Wörthersee

https://www1.meinbezirk.at/event/villach/c-sport/5...