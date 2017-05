WOCHE Veranstaltungs-Vorschau fürs Wochenende - KW 18

schließen X

1. Moosburger EnergiemesseWann? 05.05.2017 10:00 Uhr bis 05.05.2017 17:00 UhrWo? Schlosswiese, MoosburgNachmittag der Generationen in GrafensteinWann? 05.05.2017 15:00 Uhr bis 05.05.2017 18:30 UhrWo? Vorplatz Raiffeisenbank, Klopeiner Str. 4, 9131 Grafenstein"8-Gsong" zu Gast in MagdalensbergWann? 05.05.2017 19:00 UhrWo? VS St. Thomas am Zeiselberg, Deinsdorf 14, 9064 DeinsdorfKonzert hilft Kärntnern in NotWann? 05.05.2017 19:30 UhrWo? Künstlerhaus, Goethepark 1, 9020 Klagenfurt am WörtherseeStück feiert Premiere in der theaterHALLE 11Wann? 05.05.2017 20:00 UhrWo? Theaterhalle 11 (ehem. Kwadrat), Messeplatz 1, 9020 Klagenfurt am WörtherseeSportlicher Samstag in Maria SaalWann? 06.05.2017Wo? Sportplatz, Museumweg 12, 9063 Maria SaalKärntnerliga Meisterschaftsspiel SK Maria Saal - ASV KlagenfurtWann? 06.05.2017 17:00 UhrWo? Sportplatz, Museumweg 12, 9063 Maria Saal