WOCHE Veranstaltungs-Vorschau fürs Wochenende - KW 29

Festival "Diversity" erreicht HöhepunktWann? 21.07.2017 20:00 UhrWo? Stift Viktring, Stift-Viktring-Straße, 9073 Klagenfurt am Wörthersee10 Jahre Kinomuseum KlagenfurtNächster Termin: 20.07.2017 10:00 UhrWo? Wilsonstraße 37, Wilsonstraße 37, 9020 Klagenfurt am WörtherseeFeieråbnd mit Bauernjausn in PoggersdorfNächster Termin: 21.07.2017 17:00 UhrWo? Gasthaus Krassnig, Landesstraße 53, 9130 PoggersdorfCountryfest der FF Glainach-TrattenNächster Termin: 21.07.2017 20:30 UhrWo? Rüsthaus Glainach, Glainach 44, 9170 FerlachWestern-Fest in der Jaga Stub'n PörtschachWann? 22.07.2017 17:00 UhrWo? Jaga Stub'n, Bärndorfer Weg 33, 9210 Pörtschach am WörtherseeGroßes Zeltfest der FF AugsdorfWann? 22.07.2017 20:00 UhrWo? Feuerwehrhaus, 9220 Velden am Wörthersee

schließen X



US Car & Jeep Treffen am Faaker See

Wann? 21.07.2017 13:00 Uhr

Wo? Faak am See, 9583 Faak am See

https://www.meinbezirk.at/villach-land/freizeit/us...



Breitensportturnier in Paternion

Wann? 22.07.2017 07:30 Uhr

Wo? ÖHV-Hundeschule Paternion, Bahnhofstraße 7, 9711 Paternion

https://www.meinbezirk.at/villach-land/freizeit/br...



Jazzbrunch im Secret Garden

Wann? 22.07.2017 10:00 Uhr bis 22.07.2017 14:00 Uhr

Wo? Cafe Bistro Secret Garden, Draulände 5, 9500 Villach

https://www.meinbezirk.at/villach/freizeit/jazzbru...



25 Jahre Waldfest des EC Feld am See

Wann? 22.07.2017 18:00 Uhr

Wo? Millstätterstraße, 9544 Feld am See

https://www.meinbezirk.at/villach-land/freizeit/25...



St. Magdalener Dorfkirchtag 2017

Wann? 22.07.2017 19:00 Uhr

Wo? Gasthof zur Post, Familie Hopf, St. Magdalener Str. 109, 9524 Villach

https://www.meinbezirk.at/villach/leute/st-magdale...