WOCHE Veranstaltungs-Vorschau fürs Wochenende - KW 40

"Ultima Radio" stellen erste CD vorWann? 06.10.2017 19:00 UhrWo? Mammut Bar, Florian-Gröger-Straße 39, 9020 Klagenfurt am WörtherseeDie 14. Baby- und KinderbörseWann? 07.10.2017 bis 08.10.2017Wo? Messehalle 4, Valentin-Leitgeb-Straße, 9020 Klagenfurt am WörtherseeMännerchor singt seltene WerkeWann? 07.10.2017 16:30 UhrWo? Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 1, 9020 Klagenfurt am WörtherseeTag der offenen Tür im TiKoWann? 07.10.2017 11:00 UhrWo? Tiko, Judendorfer Str. 46, 9020 Klagenfurt am WörtherseeStereo Club feiert 12. GeburtstagWann? 07.10.2017 18:00 UhrWo? Stereo Club, Viktringer Ring 39, 9020 Klagenfurt am WörtherseeMuseen öffnen für NachtschwärmerWann? 07.10.2017 18:00 UhrWo? Stadttheater Klagenfurt, Theaterplatz 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee"Rosentaler Singen" mit 150 SängernWann? 07.10.2017 20:00 UhrWo? Rathaus, FerlachCabaret - Das MusicalWann? 08.10.2017 18:00 UhrWo? Volxhaus, Südbahngürtel 24, 9020 Klagenfurt am Wörthersee