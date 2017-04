Workshop für Eltern, Großeltern und Kinder/ Intergrative Klangpädagogik

Seit zwei Jahren bietet Dipl. Integrative Klangpädagogin Sieglinde Just, Gruppen in Kindergarten und Schulen an. Die Kinder lernen spielerisch und mit tollen Experimenten ihre Körperwahrnehmung kennen, und sind mit so viel Begeisterung dabei. An Elternabenden im Kindergarten waren die Eltern immer sehr begeistert.In Zusammenarbeit mit den Kinderfreunde Ferlach entstand deshalb die Idee, einen Workshop für ein Elternteil mit Kind oder auch interessierte Großeltern anzubieten.Im Alltagstress wünscht man sich als Eltern mehr Zeit mit seinem Kind verbringen zu können. Dieser Workshop bietet eben diese Möglichkeit. Mit tollen Experimenten und Spielen, mit wertvollen Tipps für den Alltag. Ziel dieses Workshop ist es durch Anwendung verschiedener Pädagogischen Ansätze und gegenseitiges verstehen den Alltag mit den Kindern zu erleichtern und die eine oder andere Alltagsituation zu entschärfen. Im Vordergrund stehen der Spaß und die Freude am gemeinsamen Erleben von Neuen.Alles was mit Freude gemacht wird, bleibt und wirkt in guter Erinnerung!

Wann: Samstag 20.05.2017Wo: Rathaus Ferlach, ÖGB RaumKosten. 30 Euro inkl. Jause und Material, für 1 Erwachsenen mit 1 KindGeeignet für Kinder von 5-12 Jahren.Anmeldung erforderlich!Bis spätestens 16.05.2017 bei Sieglinde Just, Tel.: 0650 440 1324