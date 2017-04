Natürliche Salben selber machen

VELDEN. Am Montag, 1. Mai, 9-17 Uhr veranstaltet Maria Koban im Zentrum für Rücken-Becken-Gelenke, Janaschweg 21 einen Salbenworkshop bei dem Sie alles über 100% naturreine und auf höchste Qualität geprüfte ätherische Öle erfahren.Lernen Sie wie Sie diese bei Ihnen, Ihrer Familie und Freunden und sogar bei Ihren Haustieren (z.B. Hund, Pferd) anwenden können und wie man 100% natürliche Salben, Cremes, Körperöle usw. selber herstellen kann.

Außerdem erhalten Sie Antworten auf Frage wie z.B. "Was sind ätherische Öle?" und "Wie und warum wirken Sie?". Auch die alternative Hausapotheke sowie die wichtigsten Öle werden Ihnen an diesem Tag nähergebracht und zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt.In diesem Workshop stellen Sie Badesalz, Hand-, Fuß- und Lippenbalsam, Körperöle, Deospray und Schokolade (Pralinen) selbst her und können diese mit nach Hause nehmen.Kurskosten: EUR 150,-Anmeldung: 0681/10139285.