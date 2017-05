03.05.2017, 11:30 Uhr

Ihr 100. Wiegenfest feierte die Ferlacherin Antonia Doujak im Kreise ihrer Lieben und prominenter Gäste.

Besondere Gäste

FERLACH. Da gaben sich die Gratulanten die Klinke in die Hand, denn Antonia Doujak feierte ihren 100. Geburtstag. Die zweifache Mutter, gelernte Schneiderin und ehemalige Mitarbeiterin der Stadtgemeinde hat ein Geheimrezept für ihre Fitness: In allen Situationen an die schönen Dinge im Leben denken, das Positive "herauspicken".Im Bezirksaltenheim Ferlach waren zu ihrem Geburtstag auch Bezirkshauptmann Johannes Leitner und Bürgermeister Ingo Appé zu Gast. Die besondere Überraschung: Sogar Verwandte aus ihrem ehemaligen Gastland Holland, für welches sie nach wie vor ein Faible hat, stellten sich mit einem Geburtstagsbesuch ein. Das Land kernte Doujak in den 30er-Jahren kennen und lieben. Pfleger Markus Fister soielte der dreifachen Uroma auf der Steirischen Harmonika ein Geburtstagsständchen.