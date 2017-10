Gurnitzer Kicker haben neue Heimstätte

01.10.2017, 11:58 Uhr

Nach rund zwei Jahren Bauzeit konnte das neue Clubhaus in Gurnitz eröffnet werden. Und das gleich im Rahmen eines Gemeinde-Derbys.

GURNITZ. Schon am Vormittag gingen die Feierlichkeiten am Gurnitzer Sportplatz los. Das neue Clubhaus des Askö mexlog Gurnitz unter Obmann Marcel Maier ist fertig, vor dem Gemeinde-Derby wurde es offiziell eröffnet. In den letzten Jahren wurde rund um den Sportplatz rund eine Million Euro investiert, nun hat man neueste Sport-Infrastruktur. Bgm Franz Felsberger kündigte auch gleich die Adaptierung der Sportanlage in Ebenthal an - bis 2021, bis dahin will er Bürgermeister bleiben. Sportreferent LH Peter Kaiser konterte geschickt: "Du bleibst länger Bürgermeister und im Gegenzug sanieren wir in Ebenthal."

Spannendes Derby

Bei der Eröffnung dabei: die Vize-Bürgermeister Mario Käfer und Alexander Kraßnitzer mit vielen Gemeinderäten und -vorständen, Askö-Präsident Anton Leikam, SC Ebental-Obmann und KFV-Präsidiumsmitglied Herbert Janesch, Polizei-Kommandant Siegfried Taferner oder Pfarrer Anton Granitzer, der die Räumlichkeiten segnete.Als Moderator unterhielt Heiner Zaucher.Die Gäste unterhielten sich bei Musik von "Made in Austria", Gegrilltem und natürlich beim Gemeinde-Derby Askö mexlog Gurnitz gegen SC Ebental, das diesmal die Gäste mit 2:3 für sich entscheiden konnten, indem sie das Spiel noch drehten.