19 Aussteller präsentieren sich bei der Moosburger Energiemesse.

MOOSBURG. Das Ziel vom Jahr 2011 ist klar: Moosburg will bis 2020 die Hälfte des Energieverbrauchs der Gemeinde einsparen. Zahlreiche Maßnahmen werden gesetzt. Durch die 1. Moosburger Energiemesse will man weitere Schritte in diese Richtung setzen.Am, präsentieren sich zwischenauf dem Parkplatz Schlosswiese 19 Aussteller zu den Themen Energie, Mobilität, Hausbau, Sanierung und Finanzierung.

Fachvorträge

Die Bäckerei Marinitsch verwöhnt die Besucher kulinarisch, gewinnen können sie auch zahlreiche Sachpreise und Gutscheine. Der Hauptpreis: ein E-Auto für ein Wochenende.Auf dem Programm stehen auch vier Fachvorträge: Patrick Dramberger von der Umweltabteilung des Landes referiert zum Regionalprogramm ökofit Kärnten, geförderte Effizienzberatung für Betriebe (11 Uhr). Um 11.30 Uhr spricht Gabriele Meßner-Mitteregger (Green Esprit) zum österreichischen Umweltzeichen für Tourismusbetriebe, um 13 Uhr informieren Jürgen Freithofnig und Karl Heinz Knees zu den Photovoltaik-Paketen Moosburg "100 Tage - 100 Dächer". Zum Schluss spricht um 15 Uhr Christian Finger vom Klimabündnis Kärnten zum Klimawandel.Der Eintritt ist frei.