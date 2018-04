73-Jähriger streifte Moped-Lenkerin mit dem Auto

23.04.2018, 19:24 Uhr

Der Mann wollte die 17-Jährige überholen, während sie gerade einen Fahrradfahrer überholte.

KÖTTMANNSDORF. Heute ereignete sich ein Unfall in Lambichl (Köttmannsdorf). Ein 73-jähriger Mann aus Ferlach lenkte sein Auto auf der B91 in Richtung Büchsenmacherstadt, vor ihm fuhr eine 17-jährige Moped-Lenkerin. Er wollte sie auf Höhe Lambichl überholen, doch sie setzte gerade zum Überholmanöver des vor ihr fahrenden Fahrradfahrers an. Der Mann streifte sie mit dem PKW und sie kam zu Sturz. Dabei zog sich das Mädchen Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung brachte sie ins UKH Klagenfurt. Ihre auf dem Sozius mitgefahrene 15-jährige Beifahrerin und der PKW-Lenker bleiben unverletzt.