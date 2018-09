Arbeiter stürzte in Ferlach von Mauer

11.09.2018, 12:12 Uhr

Er verletzte sich unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus gebracht.

FERLACH. Mit Ausschalungsarbeiten am Fundament war heute Morgen ein 38-jähriger Arbeiter einer Baufirma in Ferlach beschäftigt. Er sprang von einer Maueroberkante zu einer etwa einen Meter entfernten gegenüberliegenden Maueroberkante und rutschte ab. So stürzte er ca. 80 Zentimeter in die Tiefe. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.