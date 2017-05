Ausstellung & Singer-Songwriterin am Tonhof

Der Maria Saaler Tonhof erwacht. Donnerstag und Freitag gibt es gleich zwei Veranstaltungen!

Hier ein kleiner Vorgeschmack zu Cynthia Nickschas:

MARIA SAAL. Besondere Atmosphäre bringt die Künstlerin Marlies Wagner jetzt in die Räumlichkeiten des Tonhofs. Am, findet zur Ausstellung eine Eröffnung statt - um. Die Künstlerin ist anwesend, ebenso Kunsthistorikerin Bianca Kos, die einführende Worte sprechen wird.Am nächsten Tag -- beehrt die junge Singer-Songwriterin Cynthia Nickschas mit ihrer Band den Tonhof. Mit ihr soll eine Reihe von Konzerten rund um die Liedermacherei starten.Karten für das Konzert gibt es bei Buch Heyn, Buch Besold, Trafik Kohlweg und unter 04223/290 79 sowie an der Abendkasse.