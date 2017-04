"Die Inge" feierte ihren 80er

27.04.2017, 15:30 Uhr

Das Geburtstagskind Inge Pöcheim liebt die Musik. Zum Wiegenfest wurde ihr zu Ehren sogar die Heilige Messe gesungen.

ST. MARGARETEN. Am 18. April 1937 erblickte Inge Pöcheim in Sabosach das Licht der Welt. Und schon als Kind sang sie gerne Kirchenlieder. Dabei blieb sie und ging sogar noch weiter. Während ihrer Schulzeit in der Hauptschule in Ferlach durfte sie als eine von 16 Schülern beim damaligen Stadtpfarrer erste Versuche an der Orgel starten. Die Leidenschaft für dieses Instrument brachte "die Inge" dazu, sich dabei selbst weiterzubilden.

Der Pfarre verbunden

Heilige Messe für Inge

Als sich 1952 der Kirchenchor in St. Margareten formierte, war Inge Pöcheim sofort dabei, zehn Jahre später übernahm sie die Leitung - und das Orgelspiel, bis heute. Mit Engagement frischt sie mit den Sängern altes Kirchenliedgut auf, lernt neues. Pöcheim bildete sich selbst als Sängerin ständig weiter und brachte so neues Liedgut in die Pfarre, in der sie sich ebenso begeistert engagiert. So ist sie im Pfarrgemeinderat vertreten, übernahm auch die Mesnerarbeit und ist bis heute bei der Kirchenreinigung vertreten.Natürlich ist Pöcheim auch als Chorleiterin des MGV Schneerose bekannt. Mit ihm hat sie - wie mit dem Kirchenchor - schon CDs aufgenommen und einige Konzerte gestaltet.Zu ihrem 80. Geburtstag sang nun die "Skupina Akzent" die Heilige Messe. Alles Gute, Inge!