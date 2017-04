Diebstahl von Bagger in St. Margareten missglückt

27.04.2017, 13:04 Uhr

Unbekannte wollten Spuren zufolge einen Radbagger und einen Tieflader stehlen. Dies gelang ihnen aber nicht.

ST. MARGARETEN. In der Nacht auf heute haben unbekannte Täter anscheinend auf einer Baustelle in St. Margareten versucht, einen Radbagger im Wert von 120.000 Euro zu stehlen. Vermutlich konnten sie den Bagger mit dem Schlüssel in Betrieb nehmen und auf einen ebenfalls auf der Baustelle geparkten Tieflader eines anderen Unternehmens stellen. Ein Arbeiter erstattete Anzeige, weil der Bagger am Vortag nicht dort stand. Spuren führen zur Annahme, dass die Unbekannten auch den Tieflader - samt Bagger - abtransportieren wollten. Warum ihnen das nicht gelang, ist nicht klar.