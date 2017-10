Ebenthal: Betrunken in Gartenanlage "gerutscht"

13.10.2017, 10:51 Uhr

22-jährige St. Veiterin kam von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung in eine Gartenanlage. Ihr Führerschein ist jetzt Geschichte.

EBENTHAL. Gestern am späten Abend schlitterte eine St. Veiterin (22) mit ihrem PKW über eine Böschung in eine Gartenanlage in Ebenthal. Sie war auf der Miegerer Straße von Zell in Richtung Ebenthal unterwegs. Im Garten blieb das Auto dann stehen. Ein Alkotest verlief positiv. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und noch vor Ort ambulant untersucht. Dann brachte man sie ins Klinikum Klagenfurt. Sie wurde angezeigt, auch der Führerschein ist weg.