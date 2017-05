Ebenthal: Techniker fiel aus drei Metern auf den Boden

02.05.2017, 16:55 Uhr

Der 36-Jährige wollte ohne Leiter an einem Schwerlastregal hinaufklettern, doch eine Querstrebe löste sich.

EBENTHAL. Heute Nachmittag ereignete sich ein Arbeitsunfall in einer Fertigungshalle in Ebenthal. Ein 36-jähriger Techniker aus Klagenfurt kletterte ohne Leiter, die eigentlich vorgesehen war, an einem Schwerlastregal hinauf. Doch es löste sich eine Querstrebe des Regals und der Techniker stürzte aus etwa drei Metern Höhe rücklings auf den Boden - und da auch auf mehrere Metallteile. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.