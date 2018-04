Ein Motorikpark für alle in Grafenstein

24.04.2018, 16:30 Uhr

Der neue Motorikpark in Grafenstein passt genau ins Konzept der Marktgemeinde. Eröffnet wird er am 4. Mai.

GRAFENSTEIN (vp). Seit dem heurigen Jahr unterstützt das Land Kärnten die Errichtung von öffentlich zugänglichen Motorikparks in den Gemeinden. Ein solcher wird nun am 4. Mai in Grafenstein neben der Volksschule eröffnet. "Als wir erfahren haben, dass das Land einen solchen Motorikpark finanziell unterstützt, war es für uns ganz klar, dass er in Grafenstein installiert wird. Denn er passt perfekt in unser Generationenprojekt und zur ,Gesunden Gemeinde'", so Bgm. Stefan Deutschmann.

Geräte für Erwachsene wie Kinder

Motorikpark als Generationentreff

Bewegung in der Schule zentral



Auch für die Kleinen



Eröffnung des Grafensteiner Motorikparks mit 3. Gesundheitstag:

Freitag, 4. Mai, Spielplatz bei der Clemens-Holzmeister-Schule.



Bei Schlechtwetter im Turnsaal.



Programm:

ab 14 Uhr bis 18 Uhr: Gesundheitsstraße (Blutchecks, Lungenfunktionstest, Hörtest, Sehtest, pharmazeutische Beratung etc.)

umfangreiches Kinderprogramm

Erklärung der Motorik-Geräte durch ausgebildete Trainer

Bewegungsberatung

14.30 Uhr (in der Schule): Vortrag von Allgemein- und Sportmediziner Ivan Ramsak "Einfluss der Bewegung auf mich und auf die Entwicklung der Kinder"

Eintritt frei.

Er selbst hat etwas Ähnliches auf Mallorca ausprobiert und war begeistert. Die Gemeinde investiert rund 50.000 Euro, mit 20.000 Euro vom Land unterstützt. Errichtet wurden elf Geräte für Erwachsene - natürlich mit Erklärungstafeln, wie man sie nutzen kann - sowie drei Geräte für Kinder ab drei Jahren. Für Sicherheit sorgt als Fallschutz ein Kunstrasen.Über die "Gesunde Gemeinde" Grafenstein sollen in Zukunft im Motorikpark Trainingseinheiten mit ausgebildeten Coaches angeboten werden. "Für Grafensteiner von drei bis über 80 Jahre, auch für jene mit Beeinträchtigung. Es soll eine Art Generationentreff entstehen, wo Oma bis Enkel gemeinsam trainieren können", so Projektkoordinator Matthias Thurner.Man hofft, dass sich eine Eigendynamik entwickelt und der Park durchgehend genutzt wird - von den verschiedensten Altersschichten.Auch die Kinderbetreuungseinrichtungen werden den Park in ihre Programme einbauen. Die Volksschule etwa kooperiert ohnehin mit der GKK Kärnten und Bewegung und Ernährung sind wesentliche Punkte im Schulalltag. "Bei uns gibt es z. B. die bewegte Pause, wo wir den Motorikpark bestens einbauen können, ebenso im Turnunterricht. Und auch den Lehrern tun Bewegungseinheiten sicher gut", so die provisorische Schulleiterin Andrea Michor.In der Schule laufen auch Workshops zum Thema Fallschutz. All diese Initiativen führen dazu, dass LH Peter Kaiser der Schule heute, Dienstag, das Schulsport-Gütesiegel verliehen hat.Im dreigruppigen Kindergarten gibt es für jede Gruppe einen Bewegungstag pro Woche. "Da wollen wir den Motorikpark nutzen. Er dient auch als Entlastung für den eigenen Garten, immerhin haben wir 75 Kinder", sagt Kindergarten-Leiterin Eva Michor.Dem pflichtet Manuela Kuster (BÜM) bei: "Die Situation im Garten lockert sich auf, wenn einige Kinder im Motorikpark sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Park genau vor unserer Haustür ist."In schulischer Nachmittagsbetreuung wie im Hort wird das Bewegungsangebot gerne angenommen. Auch der Bewegungstrainer, der zweimal in der Woche vor Ort ist, wird dann mit den Kindern in der Nachmittagsbetreuung trainieren. Kuster: "Nach dem Auspowern sind die Kinder viel konzentrierter."