Essen genießen mit Very-(iss)ima

25.04.2018, 08:00 Uhr

Die Liebe zu gutem Essen wurde mir von meinen Eltern mitgegeben.

Very-(iss)ima ist der Food- und Genussblog der Villacherin Verena Schaller. In ihrem Blog widmet sie sich ganz ihrer Leidenschaft, dem Kochen. Besonders wichtig ist ihr dabei die regionale und saisonale Küche. Für Verena geht ein gutes Essen Hand in Hand mit guten Getränken. Die Liebe zu gutem Essen und Trinken wurde ihr von ihren Eltern mitgegeben und vorgelebt. "Wie sich mit der Zeit herausgestellt hat, habe ich auch die Leidenschaft fürs Kochen von meiner Mutter geerbt. Zu meinem großen Glück teilt mein Mann diese Vorlieben und ist noch dazu selbst ein sehr guter Koch", sagt Verena Schaller.

Das ist ganz unterschiedlich, da ich meine Inspiration überall finde. Dazu zählt zum Beispiel ein Besuch auf dem Markt. Man sieht sich um, was gerade angeboten wird und was gerade Saison hat. Natürlich beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Essen. Darum lasse ich mich auch gerne von anderen guten Köchen inspirieren.Ich habe irgendwann damit angefangen, von meinen Gerichten Fotos zu machen und diese auf Facebook zu posten. Darauf habe ich eine unglaubliche Resonanz an Reaktionen bekommen. Da habe ich beschlossen, dass ich meine Rezepte in einem Blog zusammenfassen könnte.Ich möchten den Lesern einfach abwechslungsreiche frische Ideen bringen, wie sie in kurzer Zeit gute Rezepte umsetzen können. Regionale und saisonale Rezepte, die jeder mit wenig Aufwand nachkochen und genießen kann.