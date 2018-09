Ferlach erhält eine Schenkbox

18.09.2018, 01:00 Uhr

Damit die Schenkbox nicht unzweckmäßig verwendet wird, inspiziert Ferlachs Stadtkümmerer Robert Poscheschnig regelmäßig die Box.Die Schenkbox ist ein Ort, wo hingebracht bzw. verschenkt werden kann, was selbst nicht mehr benötigt wird. Andererseits darf kostenlos mitgenommen werden, was gefällt. Das Geben und Nehmen steht hier im Vordergrund und funktioniert selbstorganisiert. Die Schenkbox wurde von der Stadtgemeinde Ferlach zur Verfügung gestellt und ist optisch den alten Carnica-Bienenhäuschen nachempfunden.Die offizielle Eröffnung der Schenkbox findet am Freitag, 21. September, um 13 Uhr am Standort des "Bienenhäuschens" am Sponheimer Platz beim Schloss Ferlach statt.