Ferlach hat nun eine Schenkbox

23.09.2018, 11:42 Uhr

Verwenden statt verschwenden: In Ferlach finden nun in der Schenkbox gebrauchte Dinge neue Besitzer.

FERLACH. Verwenden statt verschwenden, lautet ab sofort das innovative Motto der „Schenkbox“ in der Sponheimerstraße in der Büchsenmacherstadt Ferlach. Man bringt gut erhaltene Dinge, die man ausmisten möchte und kann Brauchbares kostenlos für sich mitnehmen. Dies alles passiert in der Anonymität und ist nicht nur Tauschhandel. Man kann auch nach Bedarf Dinge mitnehmen, auch wenn man nichts mitbringt. Für größere Sachen wie Möbel, die man verschenken will, ist ein Eintragungsbüchlein vor Ort und von den Verantwortlichen wird dann in weiterer Folge vermittelt.

Man ist zwar nicht Vorreiter, Villach hat die Idee bereits umgesetzt. Aber diese hat Ferlachs Stadtkümmerer Robert Poschenig so begeistert, dass er damit auch die Stadtverantwortlichen von dieser so sinnvollen Einrichtung überzeugen konnte. Tag und Nacht steht diese Tauschzentrale der Allgemeinheit zur Verfügung. Ehrenamtliche, aber auch Stadtkümmerer Robert Poscheschnik sehen jeden Tag nach dem Rechten. Das äußere Erscheinungsbild der zwölf Quadratmeter großen Schenkbox stellt passend zur Carnica-Region ein Bienenhäuschen in Großformat dar.Eröffnet wurde die Schenkbox in Anwesenheit von BR Bgm. Ingo Appé, Vzbgm. Christian Gamsler, Vzbgm. Astrid Kischner-Mack, Str. Franz Wutte, Str. Erwin Hukarevic, Pfarrer Ulrich Kogler, Organist Roman Popatnig