Freilichtmuseum Maria Saal startet in die Saison

Integration des Freilichtmuseums in das Landesmuseum schaffe Vorteile. Leiter freut sich über steigende Besucherzahlen.

MARIA SAAL. "Das Freilichtmuseum als Zentrum der Volkskultur wurde in das Landesmuseum integriert und ist damit langfristig abgesichert", so Kultur-Landesrat Christian Benger zur Saisoneröffnung des Freilichtmuseums dieses Wochenende. Das neue Museumskonzept: Synergien - etwa bei Organisation und Marketing - nutzen und so durch schlankere Strukturen Mittel sparen und trotzdem einen Mehrwert erzielen. "Statt in Strukturen investieren wir in Qualität und Programm", so Benger.

Schulen vor Ort

"Talsohle überwunden"

Samstag & Sonntag, 29. & 30. April, jeweils 9.30 bis 16 Uhr. Eintritt frei.Sonntag, 30. April, ab 13 Uhr. Eintritt frei.Buntes Nachmittagsprogramm mit Sängern, Musikensembles, Volkstänzern der Landjugend und Darbietungen des Kindergartens und der Volksschule.

Museumsleiter Heimo Schinnerl präsentierte wieder einige Aktivitäten für heuer - größere Veranstaltungen und Workshops. "Durch Veranstaltungen wollen wir den Besuchern das Wiederkehren schmackhaft machen."Schinnerl hob vor allem die Aktion "Schule im Freilichtmuseum" hervor: Auch heuer haben wieder 60 Klassen die Möglichkeit, vor Ort in Kärntens Geschichte einzutauchen. Das Land sponsert die Buskosten.Landesmuseum-Direktor Igor Pucker zum ersten gemeinschaftlich entwickelten Betriebsjahr: "Ich begrüße die thematisch wichtige Entscheidung der Zusammenführung. So können wir das Angebot weiterentwickeln."In den letzten Jahren verzeichnete das Museum mit seinen 38 bäuerlichen Haus- und Hofobjekten steigende Besucherzahlen - 2015 waren es 16.600 Gäste, 2016 schon 18.200. Wir hoffen, in den nächsten Jahren über 20.000 Besucher zu kommen", so Schinnerl, der die "Talsohle überwunden" sieht. "In den letzten fünf Jahren haben wir ca. 20 Objekte aufwändig saniert. Heuer sind noch zwei Dächer dran, wobei eines zwischen 40.000 und 60.000 Euro kostet. Dann sind die größten Reparaturen geschafft und wir können bei der Instandhaltung präventiv - also kostengünstiger - arbeiten."Das Freilichtmuseum hat bis 15. Oktober geöffnet.