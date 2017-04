"Frontaler" in Moosburg: 87-Jähriger schwer verletzt

25.04.2017, 18:38 Uhr

MOOSBURG. Auf der Mitterteich Landesstraße (Höhe Hubertusweg) in Moosburg geriet heute ein 87-jähriger Deutscher mit seinem PKW-Oldtimer in einer unübersichtlichen Kurve über die Fahrbahnmitte. Er war in Richtung Pörtschach unterwegs, er prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes aus Salzburg - frontal.Im Oldtimer war kein Sicherheitsgurt vorhanden, der Deutsche wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Rettung brachte ihn ins UKH Klagenfurt. Der Salzburger blieb allerdings unverletzt. Erheblicher Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen. Die FF Moosburg und die Löschgruppe Kreggab-Moosburg waren wegen der Bergung im Einsatz. Die Straße war ca. eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt.