Grafenstein: Mit Zugmaschine Firmenfassade gerammt

09.05.2017, 06:35 Uhr

Bremswirkung des Fahrzeugs mit Probe-Kennzeichen war plötzlich weg. 45-Jähriger wurde verletzt.

GRAFENSTEIN. Ein 45-jähriger Angestellter war gestern am späten Nachmittag mit einer nicht zum Verkehr zugelassenen Zugmaschine mit Probe-Kennzeichen auf der Grafensteiner Landesstraße unterwegs. Diese Fahrt war der Auftrag seines Arbeitgebers, er wollte zum Firmengelände fahren. Plötzlich bemerkte er, dass es keine Bremswirkung gab und er lenkte das Fahrzeug sofort in die Firmeneinfahrt seines Betriebes. Der Mann rammte allerdings mit dem an der Zugmaschine angebrachten Schneeschild einen Teil der Fassade des Betriebes, dann blieb das Fahrzeug stehen. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, die Rettung brachte ihn ins UKH Klagenfurt. Ein Alkotest verlief negativ, auch andere Personen wurden durch den Unfall nicht gefährdet. Erheblicher Sachschaden entstand allerdings an der Fassade und am Fahrzeug.