Gurnitz: Küche brannte vollständig aus

05.05.2018, 17:27 Uhr

Vier Feuerwehren konnten Schlimmeres verhindern, Personen wurden nicht verletzt.

EBENTHAL. Kurz vor Mittag wurde heuten heute die vier Ebenthaler Feuerwehren - FF Ebenthal, FF Zell-Gurnitz, FF Radsberg und FF Mieger - zu einem Brandeinsatz in einem Einfamilienhaus in Gurnitz gerufen. In der Küche brannte es im Bereich des elektrischen Herdes. Die Atemschutztrupps der Feuerwehren Ebenthal und Zell-Gurnitz brachten den Brand unter Kontrolle. Doch die Küche ist völlig zerstört und auch andere Räume im ersten Stock wurden stark verschmutzt. Personen wurden Gott sei Dank nicht verletzt. Das betroffene Ehepaar (79 und 85 Jahre) erleidet einen großen Schaden, die Höhe der Summe ist noch nicht bekannt.Die Brandursache schon: inaktiver Blitzschlag mit darauffolgendem Schmorbrand.