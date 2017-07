"Humus" in der Wiesn Arena Magdalensberg

AT

, 9064 Magdalensberg AT

Wiesn Arena , 9064 Magdalensberg AT

Nach dem Theater gibt es jetzt ein Konzert.

MAGDALENSBERG. Im Rahmen der "A Stückerl vom Leben"-Tour spielen "Humus" ein Open-Air-Livekonzert in der idyllischen Wiesn Arena in Großgörtschach. Die Kärntner Band gastiert hier am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr.



Karten gibt es bei den Mitgliedern der Band und beim Theater Geiersdorf.