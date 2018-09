In Keutschach gestohlener Golf GTI gefunden

15.09.2018, 23:25 Uhr

Der 1987 hergestellte weiße VW war versperrt und gehört einem Oberösterreicher. Das Auto wurde in Keutschach gestohlen und wurde in der Steiermark aufgefunden.

Auto in der Steiermark gefunden

KEUTSCHACH. In der Nacht auf heute, Samstag, verschwand ein VW Golf GTI, der auf dem Parkplatz einer Pension in Plescherken abgestellt war. Der Wagen ist weiß lackiert (Baujahr 1987) und war versperrt. Bestohlen wurde ein 27-jähriger Mann aus Oberösterreich, dem ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstand.Der Oberösterreicher postete den Vorfall auf Facebook und sein Beitrag wurde innerhalb kürzester Zeit um die 1.200 Mal geteilt. Ein GTI-Fan aus der Steiermark sah den Wagen auf einem Parkplatz in Frauental an der Lassnitz (Steiermark) und rief die Polizei in Deutschlandsberg.Die Beamten konnten das Auto sicherstellen, führten die Spurensicherung durch. Die entfernten Kennzeichen wurden noch nicht aufgefunden. Der Besitzer hat jetzt sein Auto wieder.Unbekannte Täter müssten den PKW kurzgeschlossen haben und von Plescherken in die Steiermark gefahren sein. Dem Opfer wurden jedoch ein Laptop und Werkzeug gestohlen. Weitere Erhebungen folgen.