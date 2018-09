22.09.2018, 17:08 Uhr

Beim Umkehren verlor ein Motorradfahrer das Gleichgewicht und kippte um. Er landete im Krankenhaus.

MOOSBURG. Heute Vormittag fuhr ein Klagenfurter mit seinem Motorrad in Moosburg auf einer Gemeindestraße in Tigring. Er wollte auf der Straße umkehren, verlor dabei aber das Gleichgewicht und kippte um. So verletzte er sich unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.