Krumpendorf: Alkoholisiert gegen Zaun gefahren

21.09.2018, 07:43 Uhr

18-jähriger Lehrling und sein 21-jähriger Beifahrer wollten Zigaretten holen und entwendeten dafür Firmenwagen. Lenker war angetrunken und hatte keine gültige Lenkberechtigung.

KRUMPENDORF. In der Nacht auf heute war ein Lehrling aus der Steiermark (18) ohne gültige Lenkberechtigung mit einem Kastenwagen auf der Hauptstraße in Krumpendorf in Richtung Pörtschach unterwegs. Er war zu schnell, weshalb er im Kreisverkehr ins Schleudern kam. Dann fuhr er gegen einen Zaun und das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Rettung brachte ihn ins UKH Klagenfurt.Der 18-Jährige ist nun vorläufig seinen Moped-Führerschein los. Die jungen Männer sagten aus, sie hätten den Schlüssel des Firmenwagens ohne Wissen des Eigentümers genommen. Sie wollten sich bei der Trafik Zigaretten holen. Zuvor hätten beide mehrere Bier getrunken.