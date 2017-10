Lift am Haus der Begegnung gesegnet

01.10.2017, 18:51 Uhr

Die Aufstiegshilfe ist bereit für zahlreiche Besucher im Maria Saaler Kultursaal.

MARIA SAAL. Nach der Heiligen Messe wurde der neue Lift am Haus der Begegnung in Maria Saal in Betrieb genommen, feierlich umrahmt vom MGV Maria Saal. Stiftspfarrer Josef Klaus Donko segnete die Aufstiegshilfe, die das Haus der Begegnung als Veranstaltungsort noch attraktiver machen soll.Dass das Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden konnte, ist auch dem Domverein mit Obmann Richard Brachmaier zu verdanken, der eine Vielzahl an Benefizveranstaltungen organisierte. Die Marktgemeinde hat sich an der Finanzierung beteiligt.