Moosburg: Auto und Moped kollidieren

06.05.2017, 00:10 Uhr

Schwerer Unfall in Moosburg - 2 Verletzte.

MOOSBURG. Ein 21-jähriger Klagenfurter war heute mit seinem Auto auf der Mitterteich LStr L73 von Moosburg kommend in Richtung Pörtschach unterwegs. Beim Abbiegen übersah er eine entgegenkommende 16-jährige Mopedlenkerin aus Moosburg. Diese konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen die Beifahrerseite des Autos. Die 16-Jährige und ihre mitgefahrene 19-Jährige Beifahrerin aus Krumpendorf stürzten dabei auf die Fahrbahn und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vom Notarzt-Team des Rettungshubschraubers C11 wurde die Mopedlenkerin in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Ihre Beifahrerin wurde von der Rettung ebenfalls in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.