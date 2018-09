Moosburg: Rehwild lief gegen Mountainbiker

18.09.2018, 16:59 Uhr

In einem Waldstück stieß ein Rehwild gegen das Vorderrad des Bikes eines Pensionisten.

MOOSBURG. Mit dem Mountainbike war ein 73-jähriger Pensionist aus Deutschland heute in Moosburg unterwegs. Er fuhr von Knasweg auf der Golfstraße in Richtung Moosburg. In einem Waldstück auf Höhe Gradenegg lief ein Rehwild über die Fahrbahn und stieß gegen das Vorderrad des Mountainbikes. Der Mann stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt.