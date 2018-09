Moosburgerin fiel nicht auf Betrüger herein

10.09.2018, 15:53 Uhr

74-Jährige habe Schulden und wurde telefonisch aufgefordert, Bitcoin-Bons zu kaufen und den Zahlencode durchzugeben. Sie tat das nicht.

MOOSBURG. Eine Mitarbeiterin eines Wiener Inkassobüros - zumindest gab die Frau sich als solche aus - kontaktierte eine 74-jährige Moosburgerin heute Vormittag per Telefon. Es seien Schulden ausständig, meinte sie. Die Moosburgerin wurde aufgefordert, ausstehende Kosten zu bezahlen und zwar folgendermaßen: Sie sollte in der Trafik Bitcoin-Bons im Wert von 400 Euro kaufen und den Zahlencode per Telefon durchgeben.Passiere das nicht, müsse die 74-Jährige mit Kosten von rund 7.000 Euro rechnen. Doch die Kärntnerin erstattete Anzeige ohne zu bezahlen.