Nächtliche Diebestour durch Grafenstein

24.04.2017, 06:49 Uhr

20-jähriger Deutscher soll aus unversperrten PKW Gegenstände gestohlen haben und auch versucht haben, die Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen.

GRAFENSTEIN. Eine Anzeige war dieser Angelegenheit einer versuchten unbefugten Inbetriebnahme eines PKW vorausgegangen: Gestern Mittag wurde dann ein 20-jähriger deutscher Staatsbürger von der Polizei in Lind angehalten. Der Verdächtige hatte Gegenstände bei sich, die aus früheren Diebstählen aus unversperrten PKW im Raum Grafenstein stammten. Er wurde vorläufig festgenommen.Es folgten Erhebungen. Dem Verdächtigen konnten sechs weitere Diebstähle aus unversperrten PKW in der Nacht von 22. auf 23. April in Grafenstein nachgewiesen werden. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.