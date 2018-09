Oleanderschwärmer (Daphnis nerii)

06.09.2018, 19:26 Uhr

Viele von euch haben schon von den Oleanderschwärmer Raupen (Daphnis nerii) gehört. Dieses Jahr sind sie in Österreich sehr zahlreich. Viele aber wissen aber nicht das die Raupen die jetzt noch auf dem Oleander sind es nicht mehr nach Afrika zurück schaffen werden. Sie werden sich noch Verpuppen aber es wird kein Falter mehr dieses Jahr schlüpfen. Die Puppen werden den Winter bei uns im Freien nicht überleben. Ich züchte schon seit einigen Jahren verschiedene exotische Falter und Insekten.Freue mich wenn der eine oder andere von euch mir diese Raupen überlassen würde. Einfach eine kurze Mail an mich. Danke an alle die mir schon einige dieser Raupen geschickt haben. LG Franz