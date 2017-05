Pörtschach: Fuß unter Baumstamm eingeklemmt

04.05.2017, 13:57 Uhr

Baumstamm rollte Forstarbeiter auf das rechte Bein. Kollege schnitt den Fuß frei.

PÖRTSCHACH. Heute Vormittag waren zwei Forstarbeiter aus dem Bezirk Villach - 36 und 42 Jahre alt - mit Holzschlägerungen in einem Waldstück in Pörtschach beschäftigt. Während des Zuschneidens eines Baumstamms kam dieser in abfallendem Gelände ins Rollen. Er traf den älteren Arbeiter am rechten Bein, der Mann stürzte und sein Fuß blieb unter dem Baumstamm eingeklemmt.Der jüngere Kollege war damit erfolgreich, den Baumstamm anzuheben - mit einem Fällkeil. Er schnitt dann den Bereich des Stammes heraus, unter dem sich der eingeklemmte Fuß befand. Inzwischen verständigte er auch die Rettungskräfte. Der schwer verletzte Forstarbeiter wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt gebracht.