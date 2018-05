Polizei-Report: Felssturz in Gurnitz, Motorradunfall in Grafenstein

06.05.2018, 22:20 Uhr

Felsbrocken drohen bei starkem Regen auf L 100 zu rollen, Motorradfahrer in Grafenstein sah stehengebliebene Autos zu spät.

EBENTHAL, GRAFENSTEIN. Zwischen 23. April und 6. Mai kam es im Ausläufer des Sattnitzgebirges bei Gurnitz zu einem massiven Felsabbruch - ca. 300 Tonnen Gestein und Entwurzelungen der darunterliegenden Waldschneise.Mehrere Felsbrocken zwischen zehn und 30 Tonnen kamen auf dem Güterweg „Papratnitza“ zum Liegen und drohen bei starkem Regenfall auf die ca. 100 Meter darunterliegende Miegerer Landesstraße (L 100) über das steilabfallende Waldstück abzurollen.Der Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt ordnete an, nach starken Regenfällen eine Straßensperre zu aktivieren. Der Landesgeologe wurde verständigt.

Motorradfahrer fuhr gegen "Abbieger"

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich heute in Grafenstein: Auf der B 70 blieb ein Auto auf dem zweiten Fahrstreifen stehen, um nach links in Richtung Dolina abzubiegen. Der nachfolgende Fahrer hielt ebenfalls an. Danach kam ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Magdalensberg, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er schlitterte nach einer Vollbremsung gegen den zweiten PKW. Der Biker und seine 45-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und ins UKH Klagenfurt gebracht.