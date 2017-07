Rettung fürs Matzenberg-Kirchlein

18.07.2017, 15:00 Uhr

Spendensammlung für die Renovierung der beliebten Wallfahrtskirche gestartet. An Dach und Fassade wird gerade gearbeitet.

ST. MARGARETEN/FERLACH. Vor einem Jahr berichteten wir, dass die Annakapelle auf der Matzen bzw. die Pfarre Glainach Hilfe benötigen (Beitrag hier ). Das Dach der Wallfahrtskirche am Matzenberg ist desolat, es gibt Wassereintritt, der auch im Inneren seine Spuren hinterlassen hat. Beim alljährlichen Kirchtag im letzten Jahr, dem jedes Jahr um die 400 Personen beiwohnen, wurde auf das Problem hingewiesen. Erste Spenden ließen nicht auf sich warten.

Hubschrauber im Einsatz

Spendenaktion gestartet

Nachdem es jetzt grünes Licht für die Außensanierung gab, konnte diese kürzlich starten. "Das Dach und die Außenfassade werden gerade renoviert. Wir hoffen, bis zum nächsten Kirchtag am 26. Juli fertig zu werden", so Franz Poganitsch, Pfarrgemeinderats-Obmann in Glainach.Man kann sich gar nicht vorstellen, wie aufwändig dies sein kann, führt doch zur Wallfahrtskirche keine Straße. "Wir haben allein eine Woche gebaucht, bis das Material mit dem Hubschrauber oben war - ca. 3.000 Kilo."Der Kostenvoranschlag für die Außensanierung "spricht" von 35.000 bis 40.000 Euro - viel Geld für die kleine Pfarre. Poganitsch: "Es gibt Finanzierungszusagen vom Bundesdenkmalamt, vom Land und der Kirchenbeitragsstelle. Wir hoffen, so die Hälfte aufbringen zu können. Den Rest müssen wir selbst stemmen." Beim heurigen Annakirchtag will man etwa durch Verkaufsaktionen Mittel auftreiben. Auch eine Spendenaktion mittels Folder wurde gestartet (siehe unten).Im Inneren ist eine Sanierung ebenfalls nötig - ein eigenes Projekt für 2018. Figuren und Gemälde haben hier einiges abbekommen.