Schenkbox: Ein Geben und Nehmen in Ferlach

17.09.2018, 16:30 Uhr

Am Freitag wird die Schenkbox am Sponheimer Platz eröffnet. Ferlach setzt damit auf Nachhaltigkeit.

FERLACH. In Ferlach wird am Freitag, 21. September, um 13 Uhr die Schenkbox am Sponheimer Platz eröffnet. Das Prinzip lautet: Verwendung statt Verschwendung. In dem Häuschen, das einem alten Carnica-Bienenhäuschen nachempfunden ist, können Dinge "deponiert" werden, die man nicht mehr benötigt. Man schenkt also her statt wegzuwerfen. Im Gegenzug kann man selbst auch kostenlos etwas mitnehmen, das in der Schenkbox hinterlegt wurde und das einem gefällt. Dieses Geben und Nehmen soll selbstorganisiert funktionieren.

Spielregeln

Hüter der Schenkbox ist Ferlachs Stadtkümmerer Robert Poscheschnig. Er schaut regelmäßig vorbei, damit die Box nicht unzweckmäßig verwendet wird. Ferlach setzt damit ein nachhaltiges Signal.Übrigens: Schon am Eröffnungstag gibt es in der Schenkbox Schönes zum Mitnehmen!Schenken darf man alles, was man auch im Freundeskreis verschenken würde. Das heißt, die Dinge müssen funktionieren und brauchbar sein und man muss sie selbst tragen können. Also größere Möbelstücke oder Kühlschränke bzw. große Elektrogeräte sind für die Schenkbox nicht geeignet. Um große Gegenstände zu verschenken, liegt in der Schenkbox ein Buch auf, wo man solche Dinge mit Namen und Telefonnummer eintragen kann.Gern gesehen sind z. B. Kleidung, Geschirr, Bücher, Spielzeug, Schmuck etc.