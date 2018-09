Tierquäler in Moosburg unterwegs

25.09.2018, 06:44 Uhr

Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise: Katze wurden von unbekannten Tätern die Krallen gezogen, auch weiteres Tier in Moosburg wurde verletzt.

MOOSBURG. Gestern wurde eine Katze in Moosburg von unbekannten Tätern verletzt. Bei lebendigem Leib wurden dem Kätzchen die Krallen von den Pfoten gezogen. Die 39-jährige Besitzerin brachte das Tier sofort zum Tierarzt, um die Wunden versorgen zu lassen. Bei ihren Ermittlungen kam der Polizei ein weiterer Fall in Moosburg unter: Auch die Katze eines Nachbarn der 39-Jährigen wurden kürzlich an den Pfoten und an der Schnauze verletzt.