Die FF Tigring lädt zum Feiern ein.

MOOSBURG. Das Tigringer Feuerwehrfest geht am Samstag, 29. Juli, und am Sonntag, 30. Juli, beim Rüsthaus über die Bühne. Am Samstag genießt man ab 20.30 Uhr Tanz mit "Hannes & die Lavanttaler", danach heizt DJ Crossmax in der Disco ein, es gibt einen großen Glückshafen.

Am Sonntag startet das Frühschoppen um 9 Uhr mit dem Gottesdienst, danach gibt es Volksmusik aus dem Lavanttal.