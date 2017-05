Töschling: Bauarbeiter schwer an Hand verletzt

10.05.2017, 16:53 Uhr

Motordeckel einer Asphaltwalze fiel 44-jährigem Völkermarkter auf die Hand.

TECHELSBERG. Baustellen sind immer wieder ein gefährliches Terrain. So auch heute in Töschling in der Gemeinde Techelsberg. Da war ein 44-jähriger Arbeiter aus Völkermarkt mit Tätigkeiten an einer Asphaltwalze beschäftigt. Der Motordeckel der Walze fiel ihm dabei so unglücklich auf die Hand, dass er schwer verletzt wurde. Die Rettung übernahm die Erstversorgung, dann wurde der Mann ins UKH Klagenfurt gebracht.