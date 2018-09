Umweltpreis für Regionalwärme Gruppe

19.09.2018, 03:30 Uhr

Beiträge zum Klimaschutz

"Für uns ist damit neuerlich bewiesen, dass es sich lohnt, bestehende Systeme und Technologien weiterzuentwickeln und innovative, neuartige Wege einzuschlagen", erklärt Hafner. Mit seinen mittlerweile 18 bestehenden umweltfreundlichen Biomass-Heizwerken (das 19. ist in Planung) hat die Firmengruppe unter insgesamt 28 nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen und Organisationen als einziges Kärntner Unternehmen das Österreichische bzw. Europäische Umweltzeichen verliehen bekommen.Mit der Umweltzeichen-Zertifizierung leisten die Unternehmen wichtige Beiträge zum Klimaschutz, aber auch zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft. „Das Thema Kreislaufwirtschaft hat sich in den Umweltzeichenbetrieben schon maßgeblich etabliert und ist sehr wichtig für den Umweltschutz und das Klima“, betonte Umweltministerin Elisabeth Köstinger be der Verleihung."Der Einsatz für ein enkeltaugliches Klima bewährt sich immer mehr. Ich danke meinem Team und meinen Partnern für den gemeinsamen Weg in diese Richtung. Wir sind überzeugt davon, es ist der richtige", betont Hafner.Infos unter www.regionalwaerme.at.