Verkauft Pörtschach sein Congress Center?

20.04.2017, 07:30 Uhr

Gemeinde Pörtschach überlegt Verkauf des Congress Centers Wörthersee. Verhandlungen mit Miteigentümer laufen.

PÖRTSCHACH (vp). Ein Aushängeschild für Pörtschach war das Congress Center Wörthersee (CCW) vor über 50 Jahren. Das Ziel damals: den Kongress-Tourismus in der Gemeinde fördern. Heute stellt sich die (wirtschaftliche) Situation problematisch dar.Die Auslastung des Gebäudes wird immer schwieriger. "Es fehlt das Alleinstellungsmerkmal. Nach vielen Umbauten und Renovierungen sind wir nun wieder an einem Punkt angelangt, wo wir viel Geld in die Hand nehmen müssten, um die Kongress-Räumlichkeiten auf modernen Stand zu bekommen", erklärt Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz.

Große Konkurrenz

Hohe Abgänge

Miteigentümer interessiert

Hotel geplant

An Vereine denken

Damit meint sie, dass eine Generalsanierung notwendig wäre. Laut Schätzungen eines Architekten würde diese um die zwei Millionen Euro kosten. Ohne Veränderung wäre mit immer geringer werdender Auslastung zu rechnen. Denn die Konkurrenz schläft nicht. In Velden, Villach und Klagenfurt gibt es moderne Kongress-Häuser und auch immer mehr Hotels bieten Seminarräume. Häusl-Benz: "Etwa das Werzer's. Hier wurde aufgrund der Nachfrage der Seminarraum heuer für 120 Personen ausgebaut."Hinzu kommt, dass das Land Kärnten der Gemeinde empfohlen hat, die Veranstaltungs-GmbH, Mieterin des Congress Centers und zu 100 Prozent im Eigentum der Gemeinde, aufzulösen. Häusl-Benz spricht von Abgängen von 165.000 Euro im Jahr 2016 und 119.000 Euro im Jahr davor. "Die letzte Rate der Rückzahlungen für den letzten CCW-Umbau beträgt für das Jahr 2017 noch 60.900 Euro plus 58.400 Euro.""Die Firma Reeder Immo GmbH (Miteigentümer des CCW mit ca. 34 Prozent) ist an uns herangetreten, um das Gebäude komplett zu erwerben", so die Bürgermeisterin. Das Unternehmen benötige mehr Büroräumlichkeiten. Aufgrund dieser Anfrage, hat die Gemeinde ein Schätzgutachten eingeholt und von der Reeder Immo GmbH ein Konzept für die Weiterführung gefordert."Stimmig und nachvollziehbar" sei das Konzept, das ein Low-Budget-Hotel mit Tiefgarage, die Erweiterung der Büros und den Weiterbetrieb der Kongress-Säle vorsieht. Die Kritik, dass so ein Teil des Gemeindevermögend verkauft werden könnte, versteht Häusl-Benz: "Ein möglicher Verkauf hat einen bitteren Beigeschmack, aber das Konzept ist sehr gut."Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Gemeindevorstand beauftragt, mit der Reeder Immo GmbH in Verhandlungen zu treten. Diese laufen nun. Als wichtigste Voraussetzung wird der Weiterbetrieb der Veranstaltungsstätte gesehen. "Selbstverständlich vergessen wir bei den Verhandlungen nicht auf unsere Vereine. Wo sonst soll und kann das kulturelle Leben Pörtschachs stattfinden", lässt Häusl-Benz wissen.Auch, was die Auflösung der Veranstaltungs-GmbH betrifft, laufen noch Überlegungen. Dies hänge natürlich von einem Verkauf ab.