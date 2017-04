Volksschule 2 Ferlach ist heuer die sicherste im Bezirk

27.04.2017, 14:54 Uhr

Vor den Kindern aus Maria Rain und Pörtschach kürte sich die vierte Klasse der VS 2 Ferlach zum Sieger der Kinder-Sicherheitsolympiade 2017.

KLAGENFURT LAND. Rund 2.500 Volksschulkinder nehmen heuer wieder in ganz Kärnten an der Kinder-Sicherheitsolympiade vom Kärntner Zivilschutzverband und der AUVA - mit Unterstützung des Landesschulrates - teil. Gestern ging der Bezirksentscheid in Klagenfurt Land in Maria Saal über die Bühne, zwölf 4. Klassen waren dabei. Als Bezirkssieger setzte sich die Volksschule 2 Ferlach durch und vertritt damit den Bezirk als "sicherste Volksschule von Klagenfurt Land" beim Landesfinale am 31. Mai.



Die Platzierungen:



VS 2 Ferlach

VS Maria Rain

VS Pörtschach

VS St. Margareten i. R.

VS Schiefling

VS Techelsberg

VS Keutschach

VS Maria Saal

VS Grafenstein

VS Krumpendorf

VS 1 Ferlach

VS 3 Ferlach





349 Punkte waren nicht zu schlagen, auf den Plätzen landeten die Kinder der VS Maria Rain mit 340 Punkten und der VS Pörtschach mit 338 Punkten.Angefeuert wurden die Kids u. a. von LT-Präsident Rudi Schober, Bgm. Anton Schmidt, einigen Maria Saaler Gemeindevertretern, Zivilschutzverband-Bezirksleiter Michael Habernigg, Samariterbund Hundebrigade-Landesleiter Franz Blatnik und vielen mehr.